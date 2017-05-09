В Одессе в День Победы произошли столкновения, задержаны девять человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Столкновения произошли в Одессе в День Победы, правоохранители задержали девять человек, сообщает во вторник сайт "Громадское" со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.
Как отмечается, в Одессе в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 400 человек.
Драка на Аллее Славы: на Стерненко напали из-за портрета Шухевича https://t.co/nXwZAR2Hl4 pic.twitter.com/2QpHmWH3j1— ИА Одесса Медиа (@odessa_media) 9 мая 2017 г.
В тоже время пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что правопорядок в День Победы обеспечивают более 3 тысяч правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Одесса. pic.twitter.com/YHRUYb6Xpb— Л.T. (@ynvaria) 9 мая 2017 г.