В Одессе в День Победы произошли столкновения, задержаны девять человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Столкновения произошли в Одессе в День Победы, правоохранители задержали девять человек, сообщает во вторник сайт "Громадское" со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

"В Одессе на Аллее славы произошли столкновения…. В результате столкновений в Одессе задержали уже 9 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Одессе в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 400 человек.

Драка на Аллее Славы: на Стерненко напали из-за портрета Шухевича https://t.co/nXwZAR2Hl4 pic.twitter.com/2QpHmWH3j1 — ИА Одесса Медиа (@odessa_media) 9 мая 2017 г.

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В тоже время пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что правопорядок в День Победы обеспечивают более 3 тысяч правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины.

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