Спикер парламента и премьер Молдавии поздравили граждан с Днем Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр республики Павел Филип поздравили жителей страны с Днем Победы.

Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник с самого раннего утра тысячи граждан приходят к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших в войне. Люди возлагают цветы к Вечному огню и к могилам погибших воинов.

Море цветов у вечного огня

С самого утра памятные плиты усыпаны цветами. В торжественной церемонии приняли участие спикер и депутаты парламента Молдавии, члены правительства страны, главы дипмиссий, которые аккредитованы в республике.

Председатель парламента Канду заявил журналистам, что 72 года назад закончилась "самая черная и самая страшная война".

"Сегодня день, когда мы празднуем и вспоминаем павших и тех, кто отдал свои жизни и здоровье во благо будущих поколений… Здесь, на мемориале, мы вспоминаем павших в этой войне", — сказал Канду.

Как отмечено в поздравительном послании премьера республики, "сегодня День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". "Воспользуюсь этой возможностью, чтобы отдать дань павшим и поблагодарить всех оставшихся в живых ветеранов за все, что они сделали для нас. Они являются теми, кто сделал возможным мир, и за это мы глубоко благодарны", — отметил Филип.

День Победы и День Европы

Ранее парламент Молдавии постановил праздновать 9 мая и День Европы. Оппозиция и президент республики Игорь Додон раскритиковали это решение.

"Сегодня мы празднуем не только День Победы, но и День Европы. Мы не праздновали бы День Европы без Дня Победы", — подчеркнул спикер парламента.

По его словам, нельзя допустить повторения той войны. Канду также отметил, что вечером на центральной площади Кишинева запланирован концерт, посвященный Дню Победы и Дню Европы.

Как отметил премьер-министр страны Филип, основная идея Дня Европы –"сохранение мира, желание европейских граждан быть частью единого пространства, жить вместе в гармонии и взаимопонимании". "Вот почему в Молдавии сегодня двойной праздник. Это делает нас сильнее и решительнее в борьбе за ценности и идеалы, которые олицетворяет 9 мая. Именно этот день заставляет нас никогда не забывать уроки прошлого и с уверенностью смотреть в наше будущее", — считает премьер.

По его словам, Вторая мировая война была одной из величайших трагедий современной истории. "Мы никогда не должны забывать уроки этой страшной войны. И прежде всего мы никогда не должны забывать о тех, кто внесли свой вклад в ее завершение. Вечная память нашим героям", — сказал Филип.

Самое болтшое Знамя Победы, Кишинев https://t.co/8qZYs9x0bB — Дмитрий Кобзарь (@dmitriicobzari) 9 мая 2017 г.

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День Победы в Кишиневе

В столице Молдавии стартует масштабная акция "Бессмертный полк". Колонны людей из центра Кишинева двинулись к воинскому мемориалу славы "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. Также в столице республики запланирован автопробег ретро-автомобилей. На центральной площади Кишинева растянули самое большое Знамя Победы.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.