Президент Азербайджана принял участие в праздновании Дня Победы

БАКУ, 9 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в торжественной церемонии по случаю 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом, встретился с ветеранами, сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев во вторник, 9 мая, принял участие в торжественной церемонии по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом. Глава Азербайджана встретился с ветеранами, поздравил их", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, президент Азербайджана возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, встретился с членами его семьи, поздравил их с праздником Победы.

"Глава государства сфотографировался на память с ветеранами. Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим. В мероприятии участвовали официальные лица государства и правительства Азербайджана", — добавили в пресс-службе.