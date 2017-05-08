Экс-глава разведки США: из доклада "о вмешательстве РФ" не удаляли данные

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что у него нет данных о том, что разведывательное сообщество исключило какую-либо информацию из окончательной версии доклада о "вмешательстве РФ" в американские выборы.

"Я так не думаю", — сказал он в понедельник на слушаниях в американском сенате, говоря о возможности исключения информации из доклада.

При этом он допустил, что ФБР, как разведывательная и правоохранительная структура одновременно, могло "вывести из доклада какую-то секретную информацию". "Я этого не знаю, я просто допускаю такую возможность", — сказал он.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.