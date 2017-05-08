Макрон победил во втором туре выборов с 66,1%, Ле Пен набрала 33,9%

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,1%, свидетельствуют опубликованные на сайте МВД данные.
63%Проигрыш Марин Ле Пен был предсказуемым
22.8%У лидера "Национального фронта" имелись шансы на победу
14.1%Не следил за выборами
Как сообщают французские СМИ, это окончательные данные МВД.
Свои голоса Макрону отдали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).
Доля проголосовавших оценивается в 74,56% (почти 35,5 миллиона избирателей). Показатель воздержавшихся от голосования составил 25,44%. При этом 6,33% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, а 2,22% бюллетеней были признаны недействительными.
Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.