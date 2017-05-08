Макрон победил во втором туре выборов с 66,1%, Ле Пен набрала 33,9%

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,1%, свидетельствуют опубликованные на сайте МВД данные.

Как сообщают французские СМИ, это окончательные данные МВД.

Свои голоса Макрону отдали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).

Доля проголосовавших оценивается в 74,56% (почти 35,5 миллиона избирателей). Показатель воздержавшихся от голосования составил 25,44%. При этом 6,33% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, а 2,22% бюллетеней были признаны недействительными.

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.