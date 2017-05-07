Во Франции предъявлены обвинения четверым задержанным в ходе рейдов

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Четверым задержанным в ходе антитеррористических рейдов во Франции предъявлены обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

По данным агентства, задержанным предъявили обвинения в преступном сговоре террористического характера. Отмечается, что они связывались между собой через социальную сеть Telegram.

Как информирует Франс Пресс, в переписке подозреваемых было видео, на котором говорится о верности террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Именно это видео позволило предположить, что, возможно, они готовят теракт.

В ходе обысков у подозреваемых изъято оружие.

Ранее газета Parisien сообщала, что полиция задержала пять человек в ходе антитеррористических рейдов в трех городах страны. Антитеррористическая операция прошла во вторник утром в городах Руан, Вильнев-д'Аск и Роан. Операция проходила в рамках расследования, инициированного прокуратурой Парижа в марте.