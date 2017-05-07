В Стокгольме прошла акция "Бессмертный полк"

СТОКГОЛЬМ, 7 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Акция "Бессмертный полк" прошла в центре Стокгольма в воскресенье 7 мая.
"Все прошло хорошо, народ доволен. Мы шли с музыкой и пели по дороге, пели партизанские песни, были у нас и советские флаги, отчего люди вокруг, думаю, замирали от удивления", — сказала РИА Новости одна из организаторов акции, председатель Союза русских обществ в Швеции Людмила Сигель.
Непосредственный марш "Бессмертного полка" состоялся после этого митинга, когда собравшиеся под музыку прошли к площади Медборгарплатсен, расположенной в центре Стокгольма.
"Шли мы с лозунгами о "Бессмертном полке" на шведском и на русском, где пояснялось что это такое и почему мы идем", — пояснила Сигель. На площади состоялся небольшой концерт, завершившийся угощениями. Люди, по словам Сигель, пришли отпраздновать Победу с собственными пирогами, солеными огурцами, гречневой кашей из России.