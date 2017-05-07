В Приднестровье на месте расстрела евреев в 1941 году установили памятник

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Владимир Сандуца. Памятник "Реквием" установлен на Мемориале жертвам фашизма в приднестровском городе Дубоссары на месте расстрела евреев в 1941 году, сообщила пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского.

Памятник представляет собой фигуру молящегося, покрытого ритуальным платком. В церемонии его открытия приняли участие Красносельский, представители еврейских общин непризнанного Приднестровья и Молдавии, посольства Израиля в Молдавии.

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В конце июля 1941 года специально созданный отряд эсэсовцев приступил к ликвидации евреев в крае. Женщин, стариков и детей сгоняли в Дубоссары из Бессарабии, Приднестровья и юга Украины. Только с 12 по 28 сентября на восточной окраине Дубоссар у заранее вырытых 11 ям было расстреляно по разным оценкам около 18,5 тысяч человек.

"Девятое мая – это не только праздник победы, это праздник памяти, прежде всего, и поминание тех, кто не дожил до светлого Дня Победы. Не только тех, кто погиб на фронте, но и расстрелян на данном месте", — сказал Красносельский.

По его словам, в наше время наблюдаются попытки пересмотра подвига советских солдат, идет заигрывание с нацизмом и фашизмом. Глава Приднестровья назвал это "опасным занятием". "Я бы посоветовал политикам, которые занимаются героизацией фашистских идей, побывать на таких местах, как этот мемориал, на местах массового расстрела людей", — отметил Красносельский.

"Памятник "Реквием" – это напоминание, память не только о дубоссарских евреях, расстрелянных здесь, но и шести миллионах, уничтоженных в годы холокоста", — подчеркнул руководитель еврейской общины Дубоссар Оазис Укштейн.