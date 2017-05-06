Додон вручил наивысшую награду ветерану ВОВ, отметившему столетие

КИШИНЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в субботу лично вручил наивысшую государственную награду ветерану Великой Отечественной войны Илиешу Саве, которому 22 апреля исполнилось 100 лет.

"Сегодня в рамках рабочей поездки на юг Молдавии отправился в Каушаны, чтобы посетить ветерана Великой Отечественной войны Илиеша Саву, которому 22 апреля исполнилось 100 лет",- написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Президент лично вручил ветерану наивысшую государственную награду страны – "Орден республики".

"Мы преклоняемся перед этими храбрыми сынами народа, которые своей кровью и жизнями заплатили за мир на этой земле, за свободную и счастливую жизнь их потомков. Сделаю все возможное, чтобы память о Великой Победе, о героизме ветеранов жила вечно в наших душах и сердцах. На площади Великого национального собрания 7 мая вручу "Орден Республики" еще 15 ветеранам", — отметил Додон.

В воскресенье, 7 мая, на центральной площади столицы Молдавии пройдет праздничный концерт, на котором выступят группа "Любэ" и Александр Маршал. Концерт завершится салютом.

В День Победы в Молдавии ежегодно проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.