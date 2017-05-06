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Память о Победе: в Белоруссии выполняются новые проекты по истории войны

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (180)
15:4806.05.2017
0300
© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкТяжелый советский танк КВ-1, участвовавший в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивное фотоТяжелый советский танк КВ-1, участвовавший в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" — расположенный под Минском один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Белоруссии, — расширяет свою экспозицию, одним из наиболее значительных проектов последнего времени стала реставрация знаменитого советского танка КВ-1, участвовавшего в боях летом 1941 года, сейчас "Линия Сталина" выполняет ряд новых проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Комплекс, созданный к 60-летию Победы, назван в честь системы узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшей из укрепленных районов (УР) от Карельского перешейка до Черного моря. Он призван стать символом героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Легендарный КВ-1

Как отмечают военные историки, тяжелые танки КВ-1 сыграли значительную роль в срыве гитлеровского плана блицкрига летом 1941 года. Известны примеры того, как экипажи единичных КВ-1 в течение длительного времени, вплоть до двух суток, сдерживали танковые колонны германских войск на стратегически важных направлениях, что было чрезвычайно важно с точки зрения приостановки немецкого наступления. У гитлеровцев КВ-1 получил название "призрак", так как снаряды их противотанковых пушек не только не пробивали броню танка, но зачастую даже не оставляли на ней вмятин.

Одним из известных героических примеров стал Войсковицкий бой 20 августа 1941 года в районе Гатчины. Тогда экипаж КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбил 22 немецких танка, которые должны были участвовать в окружении Лужской группировки советских войск под Ленинградом.

К настоящему времени в разных странах мира сохранилось около 10 танков КВ-1 и ряд экземпляров его различных модификаций.

Уникальный экземпляр

В 2015 году в Белоруссии был поднят, а затем отреставрирован и летом 2016 года размещен в составе экспозиции "Линии Сталина" новый уникальный экземпляр КВ-1.

Танк находился в болоте недалеко от деревни Тесище (Сенненский район Витебской области).

"Место, где находился танк, точнее, его башня и остатки корпуса, было известно. Для того чтобы их поднять, руководством нашего МЧС были выделены необходимые средства, и это стало большим подспорьем. Операция по подъему началась в октябре 2015 года и заняла три дня", — рассказал РИА Новости директор по развитию и продвижению комплекса "Линия Сталина" Михаил Метла.

"Нас интересовало, откуда эта машина, как она попала в район болота. К сожалению, необходимых документов уже не осталось. Но известно, что танк был выпущен Кировским заводом в Ленинграде. Тогда не хватало танковых орудий, и поэтому на этой машине была установлена пушка Л-11", — добавил он.

По словам Метлы, именно это делает найденный КВ-1 по-настоящему уникальным.

"Всего было выпущено несколько десятков танков КВ-1 с пушкой Л-11. Но в мире больше нет танков с такой пушкой, найденная нами — единственная сохранившаяся пушка Л-11, причем в великолепном состоянии", — добавил он.

"Несколько таких машин с пушками Л-11 были отправлены в Саратовское танко-техническое училище, а оттуда в 1941 году — на фронт. Нам повезло еще и потому, что удалось поднять часть корпуса. На нем был обнаружен номер машины, по которому мы по возможности восстановили историю танка, его принадлежность", — сообщил Метла.

Подробности последнего боя

"К сожалению, не удалось установить экипаж танка. А хотелось бы довести историю до конца, может быть, найти родственников тех танкистов", — сказал Метла.

Но удалось найти местного жителя, который в 1941 году был мальчиком и помнит тот последний бой КВ-1.

"По его воспоминаниям, танк проехался по мотопехотной роте немцев, громя, давя их, и те ничего не могли сделать. Оставшиеся вызвали авиацию на поддержку. КВ-1 заехал в лес, чтобы спрятаться от авиации. Но там было болото, и танк в нем частично затонул", — рассказывает Метла.

"Экипаж намеревался достать танк, пошел в соседнюю деревню, еще на занятую немцами. Танкисты хотели разобрать баню, чтобы с помощью бревен вытащить КВ-1. Но немцы начали обстреливать этот район, и достать танк не удалось. Экипаж ушел, перед отходом взорвав танк, чтобы он не достался врагу. При взрыве башня танка отлетела в сторону и затонула, благодаря этому она и сохранилась в отличном состоянии. А полузатопленный корпус танка уже после войны был частично распилен на металлолом", — добавил он.

"Танк участвовал, скорее всего, в нескольких боях, об этом говорит то, что на его оставшихся фрагментах обнаружено более 13 следов попадания снарядов разного калибра. Но ни одной пробоины нет", — отметил Метла.

Восстановление танка

Несмотря на то, что от танка, по существу, сохранилась только башня, машина была восстановлена.

"Здесь нам очень помогла наша железная дорога. "Донором" для корпуса танка стал ходовой аварийный тягач на базе тяжелой самоходно-артиллерийской установки ИСУ-152 выпуска 1944 года. Этот тягач использовался довольно редко, его тоже пришлось восстанавливать, но сейчас машина ездит", — сказал Метла.

"Часть корпуса пришлось выпиливать из броневой стали по чертежам, на это ушло около месяца. Но самым сложным стала деталировка – надо было по возможности полностью восстановить мельчайшие детали. Недостающие элементы делались вручную. При этом по максимуму использовались оригинальные детали", — добавил он.

По словам Метлы, работы по восстановлению танка начались в феврале 2016 года. "В мае нам передали корпус, и к 20 августа, к 75-летию боя Колобанова, все было готово. Танк занял место у нас в экспозиции", — сказал он.

"Мы посвятили восстановление КВ-1 Зиновию Колобанову и всем танкистам, защищавшим нашу Родину", — добавил Метла.

Документальная лента

Российский научно-познавательный телеканал "Т24" снял документальный фильм о том, как восстанавливали КВ-1.

"Фильм посвящен нашей общей победе над фашизмом. Танк КВ-1 – частичка той победы", — сказал РИА Новости режиссер Денис Павлущенко.

По его словам, фильм, прежде всего, рассказывает о реставраторах техники военных лет, о характерах людей, которые любят свою работу, которые зачастую идут на определенные лишения — например, готовы окунаться в ледяную воду, отметил он.

"Но, наверное, было бы неправильным сосредотачиваться в фильме только на процессе реставрации, вокруг него было очень много интересного – это, прежде всего, сам комплекс "Линия Сталина", — добавил Павлущенко.

Это не игровое кино, а документальная лента без всяких постановочных съемок, отметил он.

"Нам было очень приятно работать с "Линией Сталина". И было бы очень приятно продолжить сотрудничество", — сказал Павлущенко.

"Мы очень благодарны авторам фильма, съемочной группе за то, что они раскрыли саму тему "Линии Сталина" как военно-исторического комплекса. Мы поражены, насколько профессионально была сделана работа. Мы думаем, что проект удался", — в свою очередь сказал Метла.

Премьера фильма, состоящего из двух частей — "Танк КВ-1. Начало" и "Танк КВ-1. К бою готов!", пройдет на канале "Т24" в День Победы.

Помощь всем миром

Михаил Метла рассказал о той поддержке, благодаря которой выполняются проекты "Линии Сталина".

Историко-культурный центр был создан при поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко, напомнил Метла.

"Мы очень признательны главе государства за поддержку. Нам также очень помогают государственные органы нашей страны, в том числе управление делами президента Республики Беларусь, министерство обороны, МЧС, железная дорога. И множество простых, неравнодушных людей, которые тоже поддерживают нас кто чем может, отдавая часть себя для восстановления истории", — сказал он.

"Самый главный идейный вдохновитель, который двигает наши проекты, — это мой отец, Метла Александр Михайлович, директор комплекса "Линия Сталина". Мой брат Александр, работающий с чертежами техники, также внес большой вклад. Он занимался административным управлением поиска и подъема танка, общим техническим обеспечением и контролем. Те, кто непосредственно выполняли работы, реставраторы военной техники – семья Якушевых, Владимир, Алексей, Максим, а также Александр Микалуцкий. Это "квартет", который играет основную роль", — отметил Метла.

Новые проекты

"Линия Сталина" в настоящее время реализует новые задумки.

"Мы сейчас с нуля восстанавливаем самоходную установку СУ-76М 1943 года. В принципе, корпус ее уже готов, скоро работы закончим", — сказал Метла.

"И второй, грандиозный проект совместно с железной дорогой — будем строить у себя бронепоезд. Мы уже нашли паровоз 1915 года выпуска, платформы, дрезину. На территории нашего комплекса при участии железнодорожных войск министерства обороны будет уложено 300 метров рельсов", — отметил он.

По словам Метлы, новые экспонаты вызовут дополнительный интерес у посетителей.

"Это наша история, мы должны чтить наших героев", — подчеркнул он.

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