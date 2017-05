"Умирающего" Пикачу грубо оттащили в сторону во время выступления

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На Всемирном фестивале покемонов-2017 в Южной Корее произошел необычный инцидент: костюм одного из выступающих перед зрителями Пикачу (один из видов покемонов — ред.) начал сдуваться, после чего к нему подбежали охранники и довольно жестко оттащили в сторону. На ролик обратил внимание портал The Huffington Post.

На видео 15 человек в костюмах Пикачу танцуют сначала под песню Марка Ронсона Uptown Funk, потом под трек You Can't Stop The Beat из фильма "Лак для волос". В какой-то момент один из костюмов начинает сдуваться, к нему подбегает человек в белой водолазке и мужчины в костюмах.

Со стороны может показаться, что они грубо оттаскивают Пикачу на задний план. Остальные 14 покемонов продолжают танцевать. Ближе к концу видео сдувшийся Пикачу пытается снова присоединиться к танцу, однако, судя по всему, проблема с костюмом так и не была решена.

Многие пользователи соцсетей задались вопросом по поводу того, что заставило охранников так жестко действовать. Однако пользователь с ником Green Lime, выложивший видео на YouTube, объяснила, что произошло на самом деле.

Мужчина в белой водолазке, подбежавший к Пикачу первым, был одним из сотрудников, обслуживающих фестиваль. Он заметил, что с костюмом что-то не так, и попытался решить проблему.

Охранники же, судя по всему, не знали об этом и восприняли его действия как попытку помешать выступлению. Именно поэтому один из представителей службы безопасности пытается схватить мужчину в белой кофте, а не Пикачу.