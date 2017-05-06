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В мире

"Умирающего" Пикачу грубо оттащили в сторону во время выступления

13:0506.05.2017
(обновлено: 13:36 06.05.2017)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На Всемирном фестивале покемонов-2017 в Южной Корее произошел необычный инцидент: костюм одного из выступающих перед зрителями Пикачу (один из видов покемонов — ред.) начал сдуваться, после чего к нему подбежали охранники и довольно жестко оттащили в сторону. На ролик обратил внимание портал The Huffington Post.

Симпсоны
© FOX
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На видео 15 человек в костюмах Пикачу танцуют сначала под песню Марка Ронсона Uptown Funk, потом под трек You Can't Stop The Beat из фильма "Лак для волос". В какой-то момент один из костюмов начинает сдуваться, к нему подбегает человек в белой водолазке и мужчины в костюмах.

Со стороны может показаться, что они грубо оттаскивают Пикачу на задний план. Остальные 14 покемонов продолжают танцевать. Ближе к концу видео сдувшийся Пикачу пытается снова присоединиться к танцу, однако, судя по всему, проблема с костюмом так и не была решена.

Японский ответ Микки Маусу: парад Пикачу
© AFP 2017 / Kazuhiro NogiФестиваль Пикачу проходит в Йокогаме с 2014 года, в этом году он совпал с выходом игры Pokemon Go, ставшей абсолютным лидером по числу скачиваний.Парад покемонов в Токио
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Фестиваль Пикачу проходит в Йокогаме с 2014 года, в этом году он совпал с выходом игры Pokemon Go, ставшей абсолютным лидером по числу скачиваний.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пикачу - существо из серии игр, манги и аниме "Покемон".Парад покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пикачу - существо из серии игр, манги и аниме "Покемон".
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пикачу считается одним из самых узнаваемых и популярных покемонов, так как является официальным талисманом франшизы.Зрители на параде покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пикачу считается одним из самых узнаваемых и популярных покемонов, так как является официальным талисманом франшизы.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon В последние годы Пикачу стал иконой японской поп-культуры, его называют японским ответом Микки Маусу.Зрители на параде покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
В последние годы Пикачу стал иконой японской поп-культуры, его называют японским ответом Микки Маусу.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пикачу постоянно фигурирует во время различных рекламных мероприятий. Воздушный шар в виде желтого покемона ежегодно принимает участие в параде в честь Дня благодарения, организуемом крупным универмагом Macy’sПарад покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пикачу постоянно фигурирует во время различных рекламных мероприятий. Воздушный шар в виде желтого покемона ежегодно принимает участие в параде в честь Дня благодарения, организуемом крупным универмагом Macy’s
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon В 1999 году журнал Time поставил Пикачу на второе место в своем списке "Лучших людей года", назвав его "самым любимым анимационным персонажем после Hello Kitty".Зрители на параде покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
В 1999 году журнал Time поставил Пикачу на второе место в своем списке "Лучших людей года", назвав его "самым любимым анимационным персонажем после Hello Kitty".
© AP Photo / Shizuo KambayashiВ 2003 году журнал Forbes присудил Пикачу восьмое место в списке вымышленных персонажей, приносящих наибольшую прибыль создателям. Доход от Пикачу за 2003 год составил 825 миллионов долларов.Зрители на параде покемонов в Токио
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
В 2003 году журнал Forbes присудил Пикачу восьмое место в списке вымышленных персонажей, приносящих наибольшую прибыль создателям. Доход от Пикачу за 2003 год составил 825 миллионов долларов.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Власти Йокогамы с помощью проведения фестиваля Пикачу надеются привлечь в город больше иностранных туристов.Зрители на параде покемонов в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Власти Йокогамы с помощью проведения фестиваля Пикачу надеются привлечь в город больше иностранных туристов.
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Многие пользователи соцсетей задались вопросом по поводу того, что заставило охранников так жестко действовать. Однако пользователь с ником Green Lime, выложивший видео на YouTube, объяснила, что произошло на самом деле.

Мужчина в белой водолазке, подбежавший к Пикачу первым, был одним из сотрудников, обслуживающих фестиваль. Он заметил, что с костюмом что-то не так, и попытался решить проблему.

Охранники же, судя по всему, не знали об этом и восприняли его действия как попытку помешать выступлению. Именно поэтому один из представителей службы безопасности пытается схватить мужчину в белой кофте, а не Пикачу.

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Василий Котов
"Многие пользователи соцсетей задались вопросом по поводу того, что заставило охранников так жестко действовать"...
Складывается впечатление, что "пользователи соцсетей" стремительно тупеют. Там и без объяснений понятно, что охрана выбежала мужика ловить, а не покемона.
13:40
06.05.2017
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