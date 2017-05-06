В Китае спасли почти 40 альпинистов, попавших в снежную бурю

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Тридцать семь альпинистов, ранее попавших в снежную бурю, были спасены в Китае на горном хребте Циньлин, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ранее сообщалось, что во время восхождения группы из 30 альпинистов погибли два человека, еще 23 числились пропавшими, также пять альпинистов были спасены.

Согласно последним данным, в общей сложности были спасены 37 человек, в том числе считавшиеся пропавшими. Подтверждена гибель двух альпинистов, еще один продолжает числиться пропавшим. Поисково-спасательная операция проводится совместно спасателями, полицией, а также профессиональными командами альпинистов.

Горный хребет Циньлин тянется от юго-западной части провинции Ганьсу до провинции Шэньси и Хэнань. Высочайшей точкой хребта является вершина горы Тайбашань, расположенная на высоте 3767 метров.