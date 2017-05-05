Второй выдвиженец Трампа на пост министра армии отказался от поста

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уже второй выдвиженец президента США Дональда Трампа на пост министра армии отказался от рассмотрения своей кандидатуры в сенате, сообщил телеканал Fox News.

Член сената от штата Теннесси Марк Грин заявил, что его отказ вызван "ложными и лживыми" нападками на его кандидатуру, а его жизнь и христианские взгляды оболгали недоброжелатели с целью получить политические очки.

Ранее Грина критиковали за его взгляды. В прошлом году он выступил против "проповеди ислама в государственных школах". Он также использовал в историческом контексте выражение "мусульманская орда", что не понравилось критикам. Кроме того, Грин выступает против однополых браков и считает трансгендерность болезнью.

Грин был выдвинут на должность министра армии вместо первоначального кандидата Трампа, миллиардера Винсента Виолы. Виола снял свою кандидатуру, поскольку не захотел избавиться от ряда активов, как этого требовала новая должность.

Министр армии США несет ответственность за людские ресурсы, персонал, состояние резерва, зданий и сооружений, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, охрану окружающей среды, коммуникации. Его кандидатуру выдвигает президент и утверждает сенат. Министр армии не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.