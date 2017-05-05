Опрос: арабская молодежь считает своим главным союзником Россию, а не США

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арабская молодежь больше не считает своим главным союзником США. Об этом свидетельствуют данные исследования ASDA`A Burson-Marsteller, результаты которого приводит Buzzfeed.

Отвечая на вопрос, кто является главным союзником арабских стран, 21% респондентов назвали Россию. Для сравнения, в прошлом году так считали только 9%.

Лидер 2016 года – Соединенные Штаты Америки – потерял свои позиции. Если тогда американцев считали союзниками 25% опрошенных, то теперь таких только 17%. При этом 49% вообще заявили, что США являются их врагом.

Согласно данным исследования, основной причиной перемены настроений людей является американский президент Дональд Трамп. Отрицательно к нему относятся 83% респондентов. По этому показателю он обогнал даже Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, которые не нравились 52% и 77% молодых арабов соответственно.

В опросе, который проводился с 7 февраля по 7 марта, приняли участие 3500 человек в возрасте от 18 до 24 лет из 16 государств Ближнего Востока и Северной Африки. Граждане Сирии не опрашивались.