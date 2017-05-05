В Индии суд подтвердил смертный приговор четырем насильникам

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Верховный суд Индии в пятницу подтвердил смертный приговор четырем мужчинам, признанным виновными по громкому делу о групповом изнасиловании студентки в Нью-Дели в 2012 году, сообщают местные СМИ.

Изнасилование и последовавшая смерть 23-летней студентки Джоти Сингх в декабре 2012 года привели к масштабным акциям в различных городах Индии, в Нью-Дели студенческая молодежь попыталась прорваться к президентскому дворцу Раштрапати Бхаван, что привело к столкновениям с полицией и гибели одного стража порядка. В 2013 году под давлением общественности были приняты новые нормы, ужесточившие наказание за изнасилование.

"Дело об изнасиловании и убийстве Нирбхаи — это редчайшее из редких дел, и мы обязаны определить крайнюю меру наказания, чтобы гарантировать справедливость. Грубое, варварское и демоническое поведение обвиняемых потрясло сознание человечества, и они не заслуживают снисхождения", — цитирует решение суда местная пресса.

"Нирбхая" — прозвище, которое дали жертве преступления, оно переводится как "Бесстрашная". Так СМИ назвали Сингх потому, что она после госпитализации с оказавшимися в итоге смертельными травмами несколько раз она приходила в сознание и даже дала показания полиции.

Мукеш Сингх, Акшай Такур, Паван Гупта и Винай Шарма были приговорены судом к повешению еще в сентябре 2013 года, но их защита оспорила приговор сначала в высоком суде Дели, который подтвердил его, а уже после этого в Верховном суде. Индийское законодательство после рассмотрения апелляции в высшей судебной инстанции предполагает возможность оспорить и ее решение лишь путем петиции о повторном рассмотрении, которое может быть назначено, если защита докажет, что решение было вынесено с нарушениями.

Адвокат защиты А. П. Сингх уже заявил, что воспользуется этой возможностью. "Нельзя вешать человека, просто чтобы послать сигнал обществу. Права человека сегодня были разбиты в пух и прах. Справедливость не восторжествовала, мы будем подавать петицию о пересмотре после ознакомления с решением", — заявил он.

В середине декабря 2012 года шестеро молодых людей изнасиловали и избили в автобусе 23-летнюю студентку в одном из районов Нью-Дели. В конце декабря девушка скончалась в больнице Сингапура. Одному из шестерых участников преступления было на тот момент 14 лет, поэтому он был приговорен лишь к трем годам заключения и еще в 2015 году вышел на свободу. Шестой преступник Рам Сингх был найден повешенным в тюремной камере весной 2013 года.