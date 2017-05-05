Китайский конкурент российского самолета МС-21 впервые поднялся в воздух

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 в пятницу начал дебютный тестовый полет, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), которое ведет прямую трансляцию.

Взлет был совершен в 14.00 по местному времени (9.00 мск) из аэропорта Пудун в Шанхае. Возле взлетно-посадочной полосы были установлены места для приглашенных гостей и представителей СМИ. Как сообщала ранее газета "Синьминь ваньбао", изначально взлет был намечен на 10 утра по местному времени (5.00 мск), однако из-за облачности был перенесен на вторую половину дня.

Предполагается, что авиалайнер пробудет в воздухе более часа. Согласно планам, во время полета авиалайнер должен подняться на высоту в три тысячи метров. Экипаж авиалайнера состоит из пяти человек: командира воздушного судна, его помощника, эксперта-наблюдателя и двух инженеров. Командир судна ранее был пилотом авиакомпании China Eastern Airlines и налетал более 10 тысяч часов.

В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако тогда этого не произошло.

​Ключевые испытания двигателей C919 были завершены в середине ноября 2016 года. Как отмечалось, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в нынешнем году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. В коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с

широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.

Китайский самолет можно расценивать как конкурента российскому самолету МС-21, однако он уступает ему по техническим характеристикам. Крейсерская скорость Comac C919 составит 834 километра в час, а отечественного самолета — 870 километров в час. Сравнить цены пока нельзя — китайские разработчики не объявляли стоимость своей продукции.