Эксперт заявил, что Еврокомиссии недостает лидерства и влияния в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера недостает лидерства и влияния на страны-члены Евросоюза, считает французский экономист, экс-советник правительства Франции Кристиан де Буассье.

"Этой Комиссии недостает лидеров и лидерства, и, по сути дела, страны (члены ЕС – ред.) извлекают из этого выгоду", — сказал аналитик в эфире бельгийской радиостанции Premiere.

По мнению де Буассье, действующая коллегия еврокомиссаров "не лучше предыдущей (во главе с Жозе Мануэлом Баррозу), которая уже была не очень хороша".

Восточноевропейские члены ЕС, в первую очередь сформировавшие Вышеградскую группу Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, в четверг активно отстаивают государственный суверенитет и выступают против дальнейшей передачи полномочий национальных правительств на наднациональный уровень.

При этом, как отмечают наблюдатели, и в государствах так называемой "Старой Европы", стоящих у истоков создания ЕС, уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистических позиций.