В Китае выбрали экипаж для дебютного полета авиалайнера C919

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости, Иван Булатов. В Китае выбраны и названы члены экипажа, который совершит дебютный полет на первом китайском авиалайнере C919, пишет газета "Цзефан жибао".

Ранее сообщалось, что дебютный полет C919 состоится 5 мая, взлет будет совершен из международного аэропорта Пудун в Шанхае. Отмечалось, что первый тестовый полет может быть перенесен в случае неблагоприятных погодных условий.

По данным газеты "Цзефан жибао", экипаж будет состоять из пяти человек: командира воздушного судна (Цай Цзюнь), его помощника (У Синь), эксперта-наблюдателя (Цянь Цзинь) и двух инженеров (Ма Фэй и Чжан Давэй).

Отмечается, что капитан, его помощник и эксперт-наблюдатель ранее провели два имитационных полета на тренажерах перед предстоящим дебютным полетом на C919 в реальных условиях. Они также участвовали в тестах по рулению на взлетно-посадочной полосе. Ранее командир воздушного судна был пилотом авиакомпании China Eastern Airlines.

В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако они так и не были начаты.

В середине ноября 2016 года были завершены ключевые испытания двигателей C919. Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

Авиалайнер C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.