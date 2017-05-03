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В мире

Глава ФБР считает, что российские власти активно укрывают киберпреступников

20:1903.05.2017
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИнформационные технологии. Архивное фотоИнформационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава ФБР Джеймс Коми считает, что российские власти активно укрывают киберпреступников.

Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Директор ФБР пообещал "хватать"возможных хакеров из РФ в третьих странах

Отвечая на вопрос сенатора республиканца Линдси Грэм, справедливо ли утверждение, что российские власти активно укрывают киберпреступников, Коми сказал "да".

Он также ответил, что "справедливо" утверждать, что необходимо пресечь действия РФ по вмешательству в политическую жизнь США.

Грэм также спросил директора ФБР, согласен ли он с тем, что "они (власти РФ) остановятся только в том случае, если такое поведение будет для них чревато последствиями. Коми согласился, что это утверждение является "справедливым".

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
ФБР обвинило Россию во вмешательстве в политические процессы других стран

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.

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