Полиция Берлина обеспечит безопасность мотопробега "Ночных волков" 9 мая

БЕРЛИН, 3 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Берлина готова обеспечить безопасность 9 мая в ходе мотопробега "Ночных волков", приуроченного к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Мероприятие заявлено под названием "Пробег памяти", оно приуроченный к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны", — заявил официальный представитель ведомства, добавив, что организаторы указали, что в акции примут участие 130 человек. Согласно заявке, они намерены посетить советские военные мемориалы и памятники в Трептов-парке, Тиргартене и Марцане, а также русскую православную церковь.

Отвечая на вопрос РИА Новости, как отреагируют правоохранители, если участников пробега будет больше, чем 130, сотрудник пресс-службы заявил, что "это нормально".

"Если людей будет существенно больше, мы все равно будем обеспечивать безопасность", — заявил он.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Колонна мотоциклистов прибыла в Польшу в воскресенье.

Мотопробег проводится третий год подряд. Ранее его участник, россиянин Николай Логинов из мотоклуба "Ночные волки" был задержан в Польше в ходе проверки документов. Как сообщили РИА Новости в польской пограничной службе, пребывание российского байкера в стране "нежелательно из соображений безопасности".