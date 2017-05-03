Тридцать конгрессменов попросили Трампа укрепить партнерство с Грузией

ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Тридцать (из более чем 400) конгрессменов Палаты представителей США направили президенту Дональду Трампу письмо, в котором призвали укреплять партнерство с Грузией и поддержать её территориальную целостность, сообщает грузинский МИД.

По заявлению МИД, письмо подписали как республиканцы, так и демократы, что является доказательством поддержки Грузии обеими партиями.

"Конгрессмены призывают президента начать переговоры об оформлении соглашения о свободной торговле с Грузией, углублении диалога на тему торговли и инвестиций. Конгрессмены также призывают президента США продолжить поддержку Грузии на пути к интеграции в НАТО. В письме отмечено существующее стратегическое партнерство между странами и необходимость углубления этого партнерства со стороны США", — сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Конгрессмены в письме также отметили ряд прогрессов и успехов, которых Грузия достигла за последнее время "несмотря на существующие перед страной вызовы".

"Письмо в очередной раз подчеркивает поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии", — также отмечает МИД.