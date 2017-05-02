Премьер Чехии подаст прошение об отставке своего кабинета

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка во вторник на пресс-конференции объявил о том, что в течение текущей недели подаст президенту республики Милошу Земану прошение об отставке правительства в связи с разногласиями с первым вице-премьером и главой минфина Андреем Бабишем.

"Я не могу, как премьер, нести ответственность за такое правительство, в котором министр финансов подозревается в финансовых махинациях. Поэтому я принял решение о том, что кабинет подаст в отставку, я подам соответствующее прошение президенту республики. Предполагаю это сделать в течение текущей недели", — сказал Соботка.