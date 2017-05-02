В Одессе задержали группу людей по подозрению в подготовке теракта

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций", сообщил во вторник пресс-центр спецслужбы.
Во вторник в Одессе проходят мероприятие памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе. Оперативники спецслужбы со спецподразделением "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", — говорится в сообщении спецслужбы.
При этом в сообщении не уточняется число задержанных.
По данным ведомства, в настоящее продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.