В Одессе задержали группу людей по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций", сообщил во вторник пресс-центр спецслужбы.

Во вторник в Одессе проходят мероприятие памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе. Оперативники спецслужбы со спецподразделением "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", — говорится в сообщении спецслужбы.

При этом в сообщении не уточняется число задержанных.

По данным ведомства, в настоящее продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.