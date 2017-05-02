Эксперт: созыв Мадуро учредительного собрания вызовет новый всплеск насилия

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания для изменения конституции вызовет новую волну уличных протестов, потому что оппозиция в стране не согласится на ее признание, заявил РИА Новости во вторник руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. Ожидается, что в ночь на вторник правительство Венесуэлы издаст документ о начале процесса созыва и пояснит его детали.

Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.

Всплеск насилия

"Президент пошел ва-банк. В стране продолжаются массовые волнения, двадцать девять человек погибло, в этом году должны быть выборы в местные органы власти и президент Мадуро решил поменять конституцию, которую принял еще Уго Чавес. Но сейчас Мадуро пытается создать конституционную ассамблею только из своих сторонников и поменять конституцию, и не понятно как эта ассамблея будет проходить", — сказал Ивановский.

По его словам, учитывая соотношение политических сил, когда рейтинг популярности президента на уровне 20%, то есть достаточно низкий, такое решение, приведет к обострению ситуации, а не стабилизации.

"Ситуация очень напряженная, потому что, конечно, оппозиция не пойдет на таких условиях на диалог. Если Мадуро примет конституцию, которую не поддержит большинство населения, то ситуация еще больше обострится. Я боюсь, что это может вызвать обострение уличных протестов, не спад насилия, а наоборот, его всплеск, то есть (предложение Мадуро о созыве учредительного собрания) — это не выход из ситуации", — считает эксперт.

При этом Ивановский отметил, что формально, никакого нарушения в действиях Мадуро нет. "В конституции есть статья, что народ имеет право ее менять. Но Мадуро уже объявил, что в комитет войдет его ближайшее окружение, и на таких условиях никто не пойдет на признание учредительного собрания", — отметил он.

Первая акция протеста в Венесуэле началась уже в понедельник вечером с марша пустых кастрюль. Во многих районах города люди вышли на балконы и улицы и начали стучать в кастрюли в знак протеста против действий главы государства. Традиция организации маршей пустых кастрюль связана в Венесуэле с волной дефицита товаров повседневного спроса, наблюдавшегося в последние годы. Подобные акции оппозиция Венесуэлы проводила также сразу после подведения итогов последних президентских выборов в апреле 2013 года, на которых победил нынешний президент Мадуро.