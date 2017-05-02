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В мире

Эксперт: созыв Мадуро учредительного собрания вызовет новый всплеск насилия

11:4002.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фотоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания для изменения конституции вызовет новую волну уличных протестов, потому что оппозиция в стране не согласится на ее признание, заявил РИА Новости во вторник руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время еженедельного телевизионного выступления. 30 апреля 2017
© REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы подписал указ о созыве учредительного собрания

В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. Ожидается, что в ночь на вторник правительство Венесуэлы издаст документ о начале процесса созыва и пояснит его детали.

Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.

© AFP 2017 / Federico ParraСотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Federico Parra
Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

Всплеск насилия

"Президент пошел ва-банк. В стране продолжаются массовые волнения, двадцать девять человек погибло, в этом году должны быть выборы в местные органы власти и президент Мадуро решил поменять конституцию, которую принял еще Уго Чавес. Но сейчас Мадуро пытается создать конституционную ассамблею только из своих сторонников и поменять конституцию, и не понятно как эта ассамблея будет проходить", — сказал Ивановский.

Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto
В венесуэльском парламенте раскритиковали созыв учредительного собрания

По его словам, учитывая соотношение политических сил, когда рейтинг популярности президента на уровне 20%, то есть достаточно низкий, такое решение, приведет к обострению ситуации, а не стабилизации.

"Ситуация очень напряженная, потому что, конечно, оппозиция не пойдет на таких условиях на диалог. Если Мадуро примет конституцию, которую не поддержит большинство населения, то ситуация еще больше обострится. Я боюсь, что это может вызвать обострение уличных протестов, не спад насилия, а наоборот, его всплеск, то есть (предложение Мадуро о созыве учредительного собрания) — это не выход из ситуации", — считает эксперт.

При этом Ивановский отметил, что формально, никакого нарушения в действиях Мадуро нет. "В конституции есть статья, что народ имеет право ее менять. Но Мадуро уже объявил, что в комитет войдет его ближайшее окружение, и на таких условиях никто не пойдет на признание учредительного собрания", — отметил он.

Участник антиправительственной акции протеста в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Ariana Cubillos
В Каракасе около 40 человек пострадали в ходе протестов

Первая акция протеста в Венесуэле началась уже в понедельник вечером с марша пустых кастрюль. Во многих районах города люди вышли на балконы и улицы и начали стучать в кастрюли в знак протеста против действий главы государства. Традиция организации маршей пустых кастрюль связана в Венесуэле с волной дефицита товаров повседневного спроса, наблюдавшегося в последние годы. Подобные акции оппозиция Венесуэлы проводила также сразу после подведения итогов последних президентских выборов в апреле 2013 года, на которых победил нынешний президент Мадуро.

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