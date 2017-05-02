В китайском округе для борьбы с терроризмом будут использовать беспилотники

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая будут использовать беспилотные летательные аппараты в антитеррористических целях, заявил газете China Daily представителя местных властей Дерла Ишамудин (Jerla Isamudin).
Как отмечает газета China Daily, Синьцзян граничит с восемью странами, включая Пакистан и Афганистан, а протяженность границы составляет более 5,6 тысячи километров. Также отмечается, что многие террористы, ранее совершившие атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, прошли подготовку за границей, после чего вернулись в Китай, незаконно перейдя границу.
С 1 апреля в Синьцзяне вступил в силу ряд новых мер, направленных на борьбу с религиозным экстремизмом. В частности, запрещено ношение "ненормальных бород".
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.