На Кубе на первомайской демонстрации задержали оппозиционера с флагом США

Мероприятия в День международной солидарности трудящихся за рубежом

Мероприятия в День международной солидарности трудящихся за рубежом

МЕХИКО, 1 мая – РИА Новости. Массовая демонстрация трудящихся на Кубе, приуроченная к Первомаю, сопровождалась в понедельник инцидентом с участием местного оппозиционера, выбежавшего впереди колонны с флагом США в руках.

Опубликованные в интернете видео свидетельствуют, что мужчине удалось пробежать совсем немного – он был сит с ног бросившимися ему наперерез людьми, возможно, сотрудниками служб безопасности в штатском. Флаг США был тут же отобран и унесен в сторону, а самого мужчину на руках унесли с места происшествия.

The protester at Havana May Day right before he was tackled. pic.twitter.com/Hh5B53AH07 — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) 1 мая 2017 г.

​Издание Gaceta de La Habana сообщает, что оппозиционера зовут Даниэль Льоренте Миранда, и его уже задерживали за похожую акцию, когда менее года назад он на набережной Гаваны встречал с американским флагом круизный лайнер, прибывший из США впервые за долгие годы.