В Белом доме заявили, что условий для встречи лидеров США и КНДР пока нет

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына сейчас нет условий, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Сейчас для этого нет условий", — сказал он.

По его словам, "если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся".

Ранее Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР.

Он также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное для того, чтобы устранить ее".