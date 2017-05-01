Трамп удивился, почему в США не смогли избежать гражданской войны

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп удивился, почему в ХIХ веке политики не смогли предотвратить самую кровавую в истории страны гражданскую войну.

В интервью газете Washington Examiner, опубликованном в понедельник, он сравнил себя с 7-м президентом США Эндрю Джексоном, который был у власти с 1829 по 1837 год, и сказал, что "если бы президент Эндрю Джексон правил страной чуть позже, то у нас не было бы никакой гражданской войны".

"Он был очень жестким человеком, но у него было большое сердце. Он бы разозлился и сказал, что для этого нет никаких причин", — заявил Трамп. Он отметил, что люди не спрашивают – почему началась гражданская война? "Почему никто не смог тогда решить этот вопрос?" – добавил президент.

Газета в этой связи не без ехидства уточняет, что президент Джексон скончался в 1845 году "и, вероятнее всего, не смог бы высказать свое суждение непосредственно о гражданской войне". Она также напоминает, что Джексон был рабовладельцем и был убежденным сторонником единства США, которых все больше разъединяло отношение к рабству.

Гражданская война в США между Севером и Югом шла с 1861 по 1865 годы. Она считается самой кровавой в истории США. По разным данным, в результате боевых действий погибло от 620 до 750 тысяч солдат.