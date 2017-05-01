Прокуратура начала проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с травмированием пассажиров самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот", попавшего в зону турбулентности, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием пассажиров рейса Москва-Бангкок", — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших из-за попадания в зону турбулентности. По данным посольства, 15 россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке. Также сообщалось, что всего в результате инцидента, по данным авиакомпании "Аэрофлот", пострадали 25 человек.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.

Провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Кроме того, транспортная прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.