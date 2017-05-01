Трамп считает необходимым разобраться с прослушкой американцев спецслужбами

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с прослушкой американцев спецслужбами.

"Все говорят об этом. И это нужно обсуждать. Я думаю, речь идет об очень серьезном прослушивании наших граждан", — сказал он в понедельник в интервью телекомпании CBS.

По его словам, "этот вопрос должен стоять под номером один". "Мы должны найти решение", — подчеркнул Трамп.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес заявил, что Трамп попал под "случайное наблюдение" американских спецслужб в ходе "обычной слежки" за иностранцами, но они не прослушивали его штаб-квартиру в Нью-Йорке.