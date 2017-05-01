Участники первомайских акций в Италии требуют усилить борьбу с безработицей

РИМ, 1 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Массовые митинги и демонстрации по случаю Первомая, который в Италии является государственным праздником, проходят в понедельник на Апеннинах.

Местом проведения общенациональной манифестации трех крупнейших профсоюзных конфедерации Италии – ВИКТ, ИКПТ и ИСТ — в этом году стал сицилийский городок Портелла-делла-Джинестра близ Палермо. Там 70 лет назад 1 мая 1947 года члены банды Сальваторе Джулиано, выступавшего за отделение Сицилии от Италии и ее присоединение к США, расстреляли участников первомайской демонстрации. Жертвами бандитов стали тогда 11 человек, более 60 демонстрантов были ранены.

Об этих событиях напомнил, выступая в ходе торжественного приема по случаю Первомая в Квиринальском дворце, президент Италии Серджо Маттарелла. "Праздник Труда, который 70 лет назад был обагрен кровью в Портелла-делла-Джинестра, — это праздник нашей Республики", — заявил он. По словам главы государства, после длительной рецессии итальянская экономика вновь начала демонстрировать позитивное развитие и количество работающих итальянцев выросло.

"Тем не менее, безработица и неполная занятость остаются еще слишком высокими по сравнению с другими европейскими странами. Наше общество не может согласиться с этим и с тем, что безработица среди молодежи достигает столь высокого уровня. Все мы должны чувствовать обязанность сделать больше", — признал президент.

В ходе манифестации в Портелла-делла-Джинестра лидеры итальянских профсоюзов подвергли критике национальное правительство за недостаточное внимание к теме обеспечения занятости и призвали увеличить государственные инвестиции с целью создания новых рабочих мест.

"Если государственные инвестиции не возобновятся, то разговоры о том, что для молодежи существует перспектива получения работы, будут ложью", — подчеркнула генсек Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Сузанна Камуссо.

Еще более резко высказались об экономической ситуации в Италии парламентарии ведущей оппозиционной силы страны – Общественно-политического "Движения 5 звезд".

"Каждый год мы отмечаем этот важнейший праздник с чувством горечи. В то время как в мире происходит огромный системный кризис, оказывающий влияние на мировую модель производства, в Италии празднуют только правящая Демократическая партия, банки и основные профсоюзы, не способные осознать будущий конец этой экономической модели и грядущие социальные перемены в стране", — говорится в их заявлении по случаю 1 мая.

В три часа дня (16.00 мск) на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме по инициативе профсоюзов начнется грандиозный первомайский концерт, в котором примут участие многие звезды итальянской поп- и рок-музыки. Ожидается, что на этом традиционном музыкальном празднике, который продлится до полуночи, будут присутствовать около миллиона человек.

Первомайские манифестации в Италии проходят в обстановке повышенных мер безопасности в связи с ростом террористической угрозы в Европе.