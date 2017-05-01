Участники первомайских акций в Италии требуют усилить борьбу с безработицей

РИМ, 1 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Массовые митинги и демонстрации по случаю Первомая, который в Италии является государственным праздником, проходят в понедельник на Апеннинах.
Об этих событиях напомнил, выступая в ходе торжественного приема по случаю Первомая в Квиринальском дворце, президент Италии Серджо Маттарелла. "Праздник Труда, который 70 лет назад был обагрен кровью в Портелла-делла-Джинестра, — это праздник нашей Республики", — заявил он. По словам главы государства, после длительной рецессии итальянская экономика вновь начала демонстрировать позитивное развитие и количество работающих итальянцев выросло.
В ходе манифестации в Портелла-делла-Джинестра лидеры итальянских профсоюзов подвергли критике национальное правительство за недостаточное внимание к теме обеспечения занятости и призвали увеличить государственные инвестиции с целью создания новых рабочих мест.
"Если государственные инвестиции не возобновятся, то разговоры о том, что для молодежи существует перспектива получения работы, будут ложью", — подчеркнула генсек Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Сузанна Камуссо.
Еще более резко высказались об экономической ситуации в Италии парламентарии ведущей оппозиционной силы страны – Общественно-политического "Движения 5 звезд".
В три часа дня (16.00 мск) на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме по инициативе профсоюзов начнется грандиозный первомайский концерт, в котором примут участие многие звезды итальянской поп- и рок-музыки. Ожидается, что на этом традиционном музыкальном празднике, который продлится до полуночи, будут присутствовать около миллиона человек.
Первомайские манифестации в Италии проходят в обстановке повышенных мер безопасности в связи с ростом террористической угрозы в Европе.