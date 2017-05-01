В Минске проходит несанкционированная акция протеста

МИНСК, 1 мая – РИА Новости. Около сотни человек собрались на Октябрьской площади в центре Минска на несанкционированную городскими властями акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Участники держат несколько традиционных для оппозиции бело-красно-белых флагов, шаров этой же цветовой гаммы, флаг Евросоюза. Один человек несет государственный красно-зеленый флаг.

Пришедшие на площадь сначала держались небольшими группами, общаясь друг с другом. Акция выглядела стихийной, никто из пришедших плана действий не предлагал. Предполагалось, что акцию возглавит оппозиционный политик Николай Статкевич, однако незадолго до нее он был арестован на пять суток и сейчас находится в центре изоляции правонарушителей.

На площадь пришла жена Статкевича Марина Адамович, политики Владимир Некляев, который был соорганизатором ряда предыдущих несанкционированных акций, инициированных Статкевичем, и Павел Северинец, с подачи которого собравшиеся на площади все же собрались вместе и периодически скандируют "Живет Беларусь", "Свободу", "Независимость", "Позор". Участники требуют освободить Статкевича, а также задержанных по уголовному делу о подготовке к участию в массовых беспорядках. Они также призывают к отставке правительства.

Некляев поблагодарил собравшихся за приход на акцию. Он рассказал журналистам, что на акции планировалось зачитать резолюцию, однако это нецелесообразно из-за того, что участников акции меньше, чем сотрудников милиции и спецслужб на площади. Политик объяснил малое количество участников акции в том числе и разрозненностью оппозиции, которая запланировала на 1 мая несколько протестных акций, а потом отказалась от их проведения.

К площади стянута милицейская спецтехника, на ней дежурят сотрудники милиции, они предупреждают, что акция не была санкционирована, напоминают об административной ответственности, призывают разойтись и предупреждают, что в случае неповиновения к участникам акции могут быть применены физическая сила и спецсредства.