В зоне отселения в Фукусиме третьи сутки тушат пожар

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Силы самообороны и пожарные тушат лесной пожар, вспыхнувший в субботу в лесу в зоне отселения в районе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила телекомпания NHK.

Предположительно, пожар начался от удара молнии. Пожарные наряды двух префектур — Фукусимы и Мияги — пытались справиться с пожаром, но это не принесло результата. В воскресенье власти Фукусимы обратились за помощью к силам самообороны. К этому часу выгорела площадь около 20 гектаров.

Лес расположен на территории поселка Намиэ, откуда после аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за высокой радиации были эвакуированы все жители. В настоящее время проживание здесь и посещение этого района запрещено.

Об изменениях радиационного фона в связи с пожаром, а также о направлении ветра не сообщается.