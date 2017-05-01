В США два человека погибли при столкновении грузовика и школьного автобуса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в американском штате Техас в результате лобового столкновения автобуса, перевозившего спортсменов из разных школ, с грузовым автомобилем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в автобусе на момент ДТП, произошедшего в воскресенье, находились порядка 34 человек, в том числе тренеры и спортсмены из семи школ города Эль-Пасо.

По данным телеканала KFOX14, порядка 17 школьников были доставлены в больницы, их жизни ничто не угрожает. Погибшими, по данным СМИ, являются водитель грузовика и один из тренеров тренер.