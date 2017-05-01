Первое мая на Украине: митинги за права рабочих и шашлыки на природе

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Украинские социалисты и профсоюзные организации 1 мая проведут в Киеве митинги и шествия по случаю дня международной солидарности трудящихся. Кроме того, в этот день в столице Украины пройдет несколько фестивалей и спортивно-массовых мероприятий.
Однако многие жители украинских городов по традиции проведут майские праздники за городом на природе.
Давняя традиция
52.8%Отдыхаю дома
21.5%Провожу время на даче
4.6%Путешествую
21.1%Работаю
На Украине 1 мая является официальным государственным праздником, который отмечается два дня, оба являются выходными.
После провозглашения независимости Украины и отстранения от власти коммунистической партии Первомай утратил свой прежний политический окрас. Для большинства украинцев этот день стал ассоциироваться не с массовыми политическими акциями, а с первым весенним отдыхом на природе, шашлыками и поездками на дачу.
В то же время украинские коммунисты, социал-демократы и профсоюзы все годы независимости проводили в Киеве и других городах первомайские митинги и демонстрации, на которые собиралось по несколько тысяч человек.
Однако в последние годы, после принятия на Украине закона о декоммунизации, а также запрета Компартии в 2016 году, эти акции стали собирать все меньше людей.
Пока еще выходной
Чтобы законопроект получил силу закона, его должна принять Верховная рада Украины и подписать президент. На данный момент документ еще не внесен в парламент.
Многие украинцы возмутились этой инициативой, назвав ее попыткой под идеологическим предлогом лишить простых граждан дополнительного выходного дня.
Митинги и шашлыки
Начало акций намечено на 9.00 (совпадает с мск) понедельника, социал-демократы планируют собраться в районе Бессарабской площади Киева, рядом с местом, где раньше находился памятник Ленину, и пройтись шествием по Крещатику к Майдану Незалежности (площади Независимости) и Европейской площади.
Социал-демократы в общей сложности заявили участие в акциях 100 тысяч человек, профсоюзы — 5 тысяч, однако практика прошлых лет показывает, что людей на подобные мероприятия приходит гораздо меньше заявленного количества.
Кроме демонстраций трудящихся, 1 мая в городе пройдет много культурно-развлекательных мероприятий, в том числе в связи с приближающимся международным песенным конкурсом "Евровидение", который через неделю откроется в Киеве.
Кроме того, вечером на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" состоится закрытая вечеринка, посвященная открытию одной из главных локаций "Евровидения" — Euroclub.
Впрочем, многие киевляне отдадут предпочтение отдыху за городом на свежем воздухе. В этом году праздники выпали после выходных, благодаря чему у всех фактически будет мини-отпуск из четырех дней. Поэтому еще с пятницы киевляне начали массово выезжать из города.
Отдыху на природе будет способствовать хорошая погода. По прогнозам синоптиков, на Украине наконец полноценно вступит в свои права весна — воздух прогреется до 25 градусов, будет солнечно и без осадков.