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Первое мая на Украине: митинги за права рабочих и шашлыки на природе

02:0501.05.2017
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЛевый берег Днепра и мост Патона в Киеве. Архивное фотоЛевый берег Днепра и мост Патона в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Украинские социалисты и профсоюзные организации 1 мая проведут в Киеве митинги и шествия по случаю дня международной солидарности трудящихся. Кроме того, в этот день в столице Украины пройдет несколько фестивалей и спортивно-массовых мероприятий.

Однако многие жители украинских городов по традиции проведут майские праздники за городом на природе.

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Традиция отмечать 1 мая день труда сохранилась на Украине с советских времен. В этот день в СССР в больших городах было принято проводить массовые демонстрации трудящихся.

На Украине 1 мая является официальным государственным праздником, который отмечается два дня, оба являются выходными.

После провозглашения независимости Украины и отстранения от власти коммунистической партии Первомай утратил свой прежний политический окрас. Для большинства украинцев этот день стал ассоциироваться не с массовыми политическими акциями, а с первым весенним отдыхом на природе, шашлыками и поездками на дачу.

В то же время украинские коммунисты, социал-демократы и профсоюзы все годы независимости проводили в Киеве и других городах первомайские митинги и демонстрации, на которые собиралось по несколько тысяч человек.

Однако в последние годы, после принятия на Украине закона о декоммунизации, а также запрета Компартии в 2016 году, эти акции стали собирать все меньше людей.

Пока еще выходной

Вид сверху на Москву. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Не исключено, что в этом году украинцы в последний раз будут отдыхать на майские праздники два дня подряд. Институт национальной памяти Украины, который занимается вопросами декоммунизации в стране, в апреле представил законопроект о лишении Первомая статуса государственного праздника. При этом проект предлагает оставить выходным днем только первое мая, а выходной день второго мая — отменить.

Чтобы законопроект получил силу закона, его должна принять Верховная рада Украины и подписать президент. На данный момент документ еще не внесен в парламент.

Многие украинцы возмутились этой инициативой, назвав ее попыткой под идеологическим предлогом лишить простых граждан дополнительного выходного дня.

Митинги и шашлыки

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В Киеве в этом году на 1 мая запланировано несколько митингов и демонстраций, посвященных защите прав трудящихся. Как сообщили РИА Новости в киевской мэрии, свои заявки на проведение массовых мероприятий подали две украинские социал-демократические партии и объединение профсоюзов Украины.

Начало акций намечено на 9.00 (совпадает с мск) понедельника, социал-демократы планируют собраться в районе Бессарабской площади Киева, рядом с местом, где раньше находился памятник Ленину, и пройтись шествием по Крещатику к Майдану Незалежности (площади Независимости) и Европейской площади.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Профсоюзы также наметили начало своей демонстрации на 9.00, место сбора участников — Майдан Незалежности, после чего митингующие пройдут шествием к Европейской площади.

Социал-демократы в общей сложности заявили участие в акциях 100 тысяч человек, профсоюзы — 5 тысяч, однако практика прошлых лет показывает, что людей на подобные мероприятия приходит гораздо меньше заявленного количества.

Кроме демонстраций трудящихся, 1 мая в городе пройдет много культурно-развлекательных мероприятий, в том числе в связи с приближающимся международным песенным конкурсом "Евровидение", который через неделю откроется в Киеве.

Участники первомайской демонстрации в центре Москвы. 1987 год. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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На территории национального заповедника "София Киевская" пройдет фестиваль искусств "Княжья семья", в зонах летнего отдыха на Днепре пройдут музыкальный и спортивно-развлекательные фестивали.

Кроме того, вечером на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" состоится закрытая вечеринка, посвященная открытию одной из главных локаций "Евровидения" — Euroclub.

Впрочем, многие киевляне отдадут предпочтение отдыху за городом на свежем воздухе. В этом году праздники выпали после выходных, благодаря чему у всех фактически будет мини-отпуск из четырех дней. Поэтому еще с пятницы киевляне начали массово выезжать из города.

Отдыху на природе будет способствовать хорошая погода. По прогнозам синоптиков, на Украине наконец полноценно вступит в свои права весна — воздух прогреется до 25 градусов, будет солнечно и без осадков.

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