День победы и воссоединения: Вьетнам отметил годовщину падения Сайгона

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Тридцатого апреля во Вьетнаме отметили 42-ю годовщину со дня окончания войны, которая унесла миллионы жизней, но привела к объединению севера и юга страны.

В День победы, известный также как День воссоединения, во Вьетнаме проводят традиционные праздничные мероприятия, чествуют ветеранов, украшают улицы флагами.

Ein Beitrag geteilt von Anna Bratt (@bartolinasisa) am 30. Apr 2017 um 1:01 Uhr

Вьетнамская война 1964-1975 годов стала одним из самых противоречивых вооруженных конфликтов второй половины ХХ века. Начавшись в конце 1950-х как партизанская война, она быстро переросла в международное противостояние: на стороне Юга выступили США и их союзники, а Север поддержали СССР и КНР.

Ein Beitrag geteilt von Stevie The 🌏 Traveller (@gigglingtraveler) am 30. Apr 2017 um 10:19 Uhr

Поводом для вторжения США стал инцидент в Тонкинском заливе 2 августа 1964 года, когда эсминец американских ВМС "Мэддокс", как утверждалось, атаковали северовьетнамские катера. В ответ президент США Линдон Джонсон приказал нанести удар по военно-морским объектам Северного Вьетнама.

Публикация от Becky Sanders (@urbanistaphotos) Апр 30 2017 в 9:45 PDT

2 марта 1965 года США начали бомбардировки Северного Вьетнама в рамках операции "Раскаты грома". В марте в Дананге высадились американские морпехи, а к февралю 1968 года войска США в стране насчитывали 543 тысячи человек.

Ein Beitrag geteilt von Nguyễn Lâm Thu An (@solangelo_861) am 30. Apr 2017 um 9:30 Uhr

В ходе войны американо-сайгонские войска широко использовали зажигательное оружие (напалм), химическое и биологическое.

Ein Beitrag geteilt von Kaori Gonda 🇯🇵🇻🇳 (@kaori_gonda) am 30. Apr 2017 um 0:22 Uhr

Крупные военные поражения и провал "воздушной войны" вынудили Вашингтон сокращать присутствие американских войск во Вьетнаме. В январе 1973 года в Париже власти США подписали соглашение о прекращении войны.

Ein Beitrag geteilt von Jiin Choi (@jingerbread17) am 29. Apr 2017 um 22:05 Uhr

Прямое военное вмешательство США в дела Демократической Республики Вьетнам длилось более восьми лет и завершилось к полудню 30 апреля 1975 года, когда коммунисты подняли флаг над Дворцом Независимости в Сайгоне (ныне Хошимин).

Ein Beitrag geteilt von Embassy of Finland in Hanoi (@finlandinhanoi) am 30. Apr 2017 um 4:14 Uhr

Падению Сайгона предшествовала масштабная операция "Порывистый ветер", в рамках которой американских граждан и местных жителей, связанных с южновьетнамским режимом, эвакуировали с помощью вертолетов.

Ein Beitrag geteilt von Pel Mercer (@pelmercer) am 29. Apr 2017 um 21:58 Uhr

В этой войне погибли свыше 58 тысяч американцев, потери Южного Вьетнама составили около 250 тысяч военных, Северного Вьетнама — 1,1 миллиона военнослужащих и партизан. Жертвы среди мирных жителей в обеих частях страны оцениваются в два миллиона человек.

Ein Beitrag geteilt von Zoom (@zoomzoomtravel) am 29. Apr 2017 um 18:36 Uhr

После завершения войны север и юг страны в 1976 году удалось объединить в единое государство — Социалистическую Республику Вьетнам.