Мексика призвала США использовать сделки по ТТП для реанимации НАФТА

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мексика призывает Соединенные Штаты использовать договоренности, достигнутые в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП), подвергавшегося критике со стороны Вашингтона, для оживления соглашения о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (НАФТА), пишет издание Financial Times.

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил в интервью газете, что некоторые элементы соглашения ТТП могли бы быть использованы на переговорах по свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.

Его заявления прозвучали после обещаний президента США Дональда Трампа начать новые переговоры по НАФТА. Однако в то же время Трамп пообещал "отменить" соглашения, которые не отвечают американским интересам.

Гаухардо отметил, что использование отдельных сегментов из соглашения по ТТП могло бы помочь достичь соглашения между Мексикой, США и Канадой. "Часть программы уже у тебя в кармане. Однако мой посыл заключается в том, что невероятная жадность может лишить тебя уже готовой победы", — отметил Гуахардо.

Если стороны начнут переговоры, то это станет редким случаем согласия стран на фоне натянутых отношений США и Мексики из-за ряда вопросов, один из которых касается строительства стены на их границе, отмечает газета.

Гуахардо заявил, что США не стоит рассматривать Мексику в качестве торгового конкурента, а считать ее своим партнером, который позволит конкурировать с китайскими производителями.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай в ответ заявлял, что его страна готова к возможному выходу из НАФТА, если не будет достигнуто соответствующих договоренностей с США и Канадой.