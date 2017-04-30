В Лондоне арестовали женщину, раненную в ходе антитеррористической операции

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подозреваемая, получившая ранение в ходе спецоперации правоохранительных органов, которая прошла в Лондоне в ночь с четверга на пятницу, покинула больницу и была арестована, сообщает британская полиция.

"Днем в воскресенье, 30 апреля, женщина была выписана из больницы и арестована по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к теракту. Она помещена под стражу в одном из отделений полиции на юге Лондона", — говорится в пресс-релизе на официальном сайте столичной полиции.

Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, двигавшаяся по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, были ранены десятки человек.

После теракта в центре Лондона полиция британской столицы повысила меры безопасности. В четверг городская полиция совместно с британской антитеррористической службой арестовала 27-летнего гражданина Великобритании Халида Мохамеда Омара Али. Мужчина был задержан в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он подозревается в хранении оружия и в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.

Позже в этот же день правоохранительные органы провели спецоперацию и задержали шесть человек, еще одна подозреваемая получила ранения и была госпитализирована. Спецслужбы сообщили, что по итогам операции им удалось устранить террористическую угрозу.