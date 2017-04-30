Мобильное приложение позволило отследить самолеты-шпионы у Калининграда

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Британская газета Daily Mail удивилась возможности отследить новейший самолет-разведчик королевских ВВС RC-135W Rivet Joint с помощью дешевых мобильных приложений.

Издание обратило внимание на записи пользователей Twitter, которые используют сервисы Flightradar24 или Planefinder, предназначенные для поиска пассажирских лайнеров. Судя по опубликованным в соцсети скриншотам из приложений, 25 апреля RC-135W приблизился к Калининграду на расстояние около ста километров.

West of #Kaliningrad @ 27,000ft

🇬🇧 Royal Air Force — Rivet Joint

RC135W ZZ664 RRR7220 pic.twitter.com/AT3OCuDVjx — CivMilAir ✈ 🚁 (@CivMilAir) April 25, 2017

​Помимо британского, в тот же день у российских границ показались два американских самолета-разведчика: RC-135W и RC-135U.

Race tracks @ 33,000ft over #Estionia

🇺🇸 US Air Force — Combat Sent

RC135U 64-14847 SPOOL06 pic.twitter.com/xAoBTPhwKE — CivMilAir ✈ 🚁 (@CivMilAir) April 25, 2017

​Некоторые опрошенные изданием эксперты выразили возмущение возможностью следить за военной авиацией онлайн. Другие отметили, что разведывательные полеты не были засекречены из-за "чрезвычайно тесного" воздушного пространства над Балтикой.

Сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк полагает, что самолеты выполняли задачи радиоэлектронной борьбы, связанные с приземлением новейших американских истребителей F-35 в Эстонии 25 апреля. "Британский и американские самолеты, скорее всего, пытались спровоцировать реакцию, потому что обычно русские не используют самые мощные радиолокационные сигналы, чтобы Великобритания и США не смогли их собрать и проанализировать", — предположил он.

Автор авиационного блога The Aviationist считает, что в британском и американском командовании сознательно сделали так, что за полетом самолетов-разведчиков мог наблюдать любой. "Вероятно, они пытались помешать русским собрать какую-то интересную информацию о F-35", — отмечается в блоге.

С начала года активность авиации стран НАТО в Прибалтике резко усилилась, что связывают с переброской в Калининградскую область оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, эти меры, которые Россия предпринимает на своей территории, стали "реакцией на деструктивные действия НАТО".