СМИ узнали о приведении британской разведки в состояние готовности

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Великобритании привели сотрудников Центра правительственной связи (GCHQ; спецслужба, занимающаяся электронной разведкой) в состояние повышенной готовности перед угрозой кибератак во время всеобщих выборов в июне, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники.
Как сообщил изданию источник в британском правительстве, на прошлой неделе ведомство стало работать как при "противодействии теракту или обеспечении безопасности во время важного события государственного значения, как Олимпиада".
"Всеобщие выборы – событие государственной важности, поэтому мы находимся в состоянии повышенной готовности и предпринимаем значительные и дополнительные усилия, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал глава NCSC Киаран Мартин.
Парламент Великобритании ранее поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.