СМИ узнали о приведении британской разведки в состояние готовности

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Великобритании привели сотрудников Центра правительственной связи (GCHQ; спецслужба, занимающаяся электронной разведкой) в состояние повышенной готовности перед угрозой кибератак во время всеобщих выборов в июне, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, руководство страны рекомендовало главам разведывательных управлений в Центре национальной кибербезопасности (NCSC) относиться к угрозе организованной и зарубежной преступности, затрагивающей демократические институты Британии, как к "террористическому кризису". Речь идет, в частности, о готовности противостоять возможной угрозе "кибератак, приуроченных к выборам".

Как сообщил изданию источник в британском правительстве, на прошлой неделе ведомство стало работать как при "противодействии теракту или обеспечении безопасности во время важного события государственного значения, как Олимпиада".

"Всеобщие выборы – событие государственной важности, поэтому мы находимся в состоянии повышенной готовности и предпринимаем значительные и дополнительные усилия, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал глава NCSC Киаран Мартин.

Как отмечает издание, после того, как в правительстве попросили руководство NCSC сделать обеспечение безопасности на грядущих выборах одним из приоритетов в своей работы, представили центра стали ежедневно отчитываться министрам о своей работе.

Парламент Великобритании ранее поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.