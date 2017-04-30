В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Десятки тысяч человек собрались в субботу в центре Вашингтона для участия в марше в защиту окружающей среды. Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США в данном направлении и отметили 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности президента страны.
60.8%Да, я ожидал(а) от него более грамотной международной политики
3.8%Да, он оказался более способным политиком, чем я предполагал(а)
35.3%Нет, с самого начала было ясно, что он из себя представляет
Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. "Здоровая атмосфера — стабильный климат", — гласил один из них.
"Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом", — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.
Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: "Мое тело, мой выбор".
Сторонники запрета абортов, как правило, поддерживают Трампа, который разделяет их позицию. Многие из противников нынешнего лидера США считают это попыткой нарушения прав человека.