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В мире

Мэр Одессы вынесет на повторное обсуждение вопрос о переименовании улиц

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (382)
20:0229.04.2017
(обновлено: 20:07 29.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ПоляковПерейти в фотобанкПамятник Дюку де Ришелье в ОдессеПамятник Дюку де Ришелье в Одессе
© РИА Новости . Сергей Поляков
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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения о переименовании улиц, решение будет вынесено на общественное обсуждение и повторное рассмотрение депутатами горсовета, сообщается на официальном сайте города.

Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
© Flickr / Jorge from Brazil
СМИ: суд отменил решение о возвращении одесским улицам советских названий
Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов. В частности, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал пост губернатора Одесской области. В связи с этим областная прокуратура возбудила уголовное дело. Служба безопасности Украины также потребовала от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета. Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета о возвращении улицам города советских названий.

"Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения 15 сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", — говорится в сообщении.

Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Поляков
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"Десаакашвилизация": одесским улицам вернули старые названия
Как отмечается, данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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