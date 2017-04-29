Трем подозреваемым по делу о серии нападений в Париже предъявили обвинения

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Троим подозреваемым по делу о нападении на сатирический журнал Charlie Hebdo и кошерный супермаркет в Париже предъявлены обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в суде.

Ранее сообщалось о задержании десяти человек во Франции и Бельгии в ночь на среду в рамках расследования серии нападений в январе 2015 года.

По данным агентства, им были предъявлены обвинения в снабжении оружием организаторов нападения. В числе обвиняемых агентство называет Самира Л. (Samir L.), который мог быть связан с продажей оружия осуществившим нападение на супермаркет, а также Мигель М. (Miguel M). и Абделазиз А. (Abdelaziz A.). Считается, что они участвовали в контрабанде оружия между Бельгией и Францией.

Агентство отмечает, что обвинения ранее были предъявлены еще семерым.

В начале января 2015 года мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.