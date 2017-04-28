Москва не увидела в Черногории "добавленной стоимости" для НАТО

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности, говорится в комментарии российского МИД в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

В пятницу Скупщина на торжественном заседании в городе Цетине ратифицировала закон о вступлении страны в Альянс. За это решение проголосовали 46 депутатов из 81.

В МИД России выразили сожаление, что руководство Черногории и его западные покровители "не прислушались к голосу разума и совести". В ведомстве назвали принятие закона без учета мнения народа страны "демонстративным актом попрания всех демократических норм и принципов".

Как отметили в министерстве, проголосовавшие за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы берут на себя ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами".

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", — заключили в МИД.

"Позорные эпизоды противоправных натовских бомбардировок Югославии, в ходе которых имелись жертвы и на черногорской земле, в том числе дети, лицемерно интерпретированы таким образом, что это, мол, вина Сербии, находившейся в конфликте с альянсом. Проигнорирована воля почти половины населения страны, выступающего против "натовского приоритета" во внешней политике. Каким цинизмом нужно обладать, чтобы без тени смущения заявить, что для такого решения в выяснении мнения народа нет необходимости, как это сделал на днях президент Черногории Филип Вуянович", — отмечается в комментарии.

Перед голосованием в парламенте Черногории выступил действующий глава правительства Душко Маркович. По его словам, членство в альянсе обеспечит стране долгосрочную стабильность и экономическое развитие.

"Членство в НАТО влияет и на международное политическое положение Черногории. Наша страна становится союзницей самых развитых стран мира и равноправным партнером в принятии важных решений, относящихся не только к ее безопасности, но к региональной и глобальной безопасности", — заявил Маркович.

Он отметил, что для такой маленькой страны, как Черногория, быть членом сообщества "крупнейших мировых демократий и самых развитых экономик является лучшим способом для продвижения собственных интересов в региональных и глобальных вопросах".

"Участие в структурах НАТО значительно усилит ресурсы наших систем обороны и безопасности. Черногорские военнослужащие через участие в миссиях НАТО, ЕС и ООН уже завоевали репутацию надежных профессиональных и готовых сил, которые плечом к плечу стоят с членами и партнерами по НАТО", — сказал глава правительства.

За документ голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и нескольких других малых партий — сторонников интеграции в НАТО. Президент страны Филип Вуянович и бывший премьер Джуканович, присутствовавшие на заседании, встретили решение депутатов аплодисментами.

Главная оппозиционная сила страны, Демократический фронт не принимал участие в голосовании.

Оппозиция требует референдум

© REUTERS / Stevo Vasiljevic В Цетине противники вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса

Член президиума Демократического фронта Предраг Булатович заявил перед собравшимися, что оппозиция планирует позже отменить решение парламента о вступлении в НАТО, поскольку оно "не является обязательным".

"Все те, кто за референдум, должны организоваться и подготовить демократические протесты, на которых будут затребованы демократические выборы", — заявил он с трибуны.

Еще один лидер ДФ Милан Кнежевич, в свою очередь, указал, что "голосование о НАТО является самым большим предательством", и призвал остальную часть оппозиции присоединиться к протестам.

"Здесь находится политическая элита Черногории. Среди нас есть те, кто за и против НАТО, но все мы за референдум", — отметил он.

© REUTERS / Stringer Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017 © REUTERS / Stringer Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017

Черногория имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО с 19 мая 2016 года, когда страны-участницы подписали протокол о вступлении балканской страны в альянс. После ратификации протокола всеми 28 государствами-членами организации Черногория сможет стать полноправным членом альянса.