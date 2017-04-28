Слуцкий выразил поддержку Аграмунту в связи с нападками на него в бюро ПАСЕ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил поддержку главе ПАСЕ Педро Аграмунту в связи с нападками на него в бюро ПАСЕ и заявил, что Россия готова продолжать с ним конструктивный контакт.

В бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) постановили, что нынешний глава Ассамблеи Педро Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности. Ранее европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой. В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно.

"Мы в Госдуме выражаем поддержку мужественной и благородной позиции президента ПАСЕ Педро Аграмунта и будем сохранять с ним и здравомыслящими членами Ассамблеи тесный и конструктивный контакт", — заявил Слуцкий журналистам.

Аграмунт, по его мнению, принципиальный и сильный политик, неравнодушный к будущему Европы и Совету Европы, который решил своими глазами посмотреть на ситуацию в Сирии, что, "конечно, подавляющее большинство коллег по Парламентской ассамблее Совета Европы при сегодняшнем раскладе сил в ПАСЕ не устроило".

"Особенно неистовствовали украинские парламентарии, которые и организовали против Аграмунта всю эту травлю. Другого слова не употребишь. Аграмунт, однако, раньше выстрела не падает. Он человек сильный, благородный. Недаром мы называем его "Дон Педро". Россия обязана ему за ведение диалога по восстановлению полноформатного сотрудничества Москвы и Страсбурга", — заявил Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что решение бюро ПАСЕ о том, что Аграмунт не может участвовать в поездках и делать заявления от имени ассамблеи, не совсем юридически правомочны, так как в соответствии с регламентом и уставом ПАСЕ, президент ассамблеи имеет право на все.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.