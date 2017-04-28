В черногорской Цетине начались антинатовские протесты

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Антинатовские силы Черногории во главе с оппозиционным Демократическим фронтом (ДФ) начали в пятницу протестную акцию в городе Цетине, где позже во второй половине дня парламент страны планирует одобрить вопрос о вступлении республики в НАТО, передает Радио и телевидение Черногории.
В пятницу парламент Черногории в Цетине проведет заседание, на котором будет принято решение о вступлении страны в НАТО. Одновременно антинатовские силы протестуют с главным требованием решать вопрос об интеграции НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме.