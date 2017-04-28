В Германии рассказали, обсуждают ли возвращение России в G7

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Изменение формата G7 за счет возвращения России в настоящее время не обсуждается, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Изменение формата G7 в настоящий момент не обсуждается", — сказал он на брифинге в пятницу.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".