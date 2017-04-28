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В мире

В Германии рассказали, обсуждают ли возвращение России в G7

13:4828.04.2017
(обновлено: 13:50 28.04.2017)
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© AP Photo / Eugene Hoshiko, PoolЛидеры стран-участниц саммита G7 в Японии. Архивное фотоЛидеры стран-участниц саммита G7 в Японии. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Изменение формата G7 за счет возвращения России в настоящее время не обсуждается, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Изменение формата G7 в настоящий момент не обсуждается", — сказал он на брифинге в пятницу.

Совместное фото глав МИД стран Большой семерки. 11 апреля 2017
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
G7 заявила о наличии общих интересов с Россией
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".

Саммит "большой семерки" в Японии
© AP Photo / Japan PoolВ саммите G7 под председательством премьера Японии Синдзо Абэ принимали участие лидеры США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, Германии Ангела Меркель, Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци и Канады Джастин Трюдо, а также главы Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Лидеры стран-участниц саммита G7 в Японии. 26 мая 2016 года
© AP Photo / Japan Pool
В саммите G7 под председательством премьера Японии Синдзо Абэ принимали участие лидеры США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, Германии Ангела Меркель, Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци и Канады Джастин Трюдо, а также главы Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
© REUTERS / Carolyn Kaster/PooУчастники саммита G7 в Японии не обсуждали тему возможного выхода Великобритании из Евросоюза, заявила в пятницу журналистам канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что все участники саммита G7 хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом ЕС.Председатель Евросовета Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Сима, Япония
© REUTERS / Carolyn Kaster/Poo
Участники саммита G7 в Японии не обсуждали тему возможного выхода Великобритании из Евросоюза, заявила в пятницу журналистам канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что все участники саммита G7 хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом ЕС.
© AP Photo / Doug Mills/Pool Местные жители в ожидании визита мировых лидеров G7 в городе Исэ, Япония.Местные жители в ожидании визита мировых лидеров G7 в городе Исэ, Япония. 26 мая 2016 года
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Местные жители в ожидании визита мировых лидеров G7 в городе Исэ, Япония.
© AP Photo / Carolyn Kaster, PoolЛидеры стран "большой семерки" приняли в пятницу совместную декларацию и еще ряд документов по итогам саммита в Японии, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.Президент США Барак Обама на саммите G7 в Сима, Япония. 27 мая 2016
© AP Photo / Carolyn Kaster, Pool
Лидеры стран "большой семерки" приняли в пятницу совместную декларацию и еще ряд документов по итогам саммита в Японии, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.
© REUTERS / Carolyn Kaster/ PoolЛидеры стран-участниц саммита G7 принимают участие в посадке деревьев в городе Cима, Япония.Лидеры стран-участниц саммита G7 принимают участие в посадке деревьев в городе Шима, Япония. 26 мая 2016 года
© REUTERS / Carolyn Kaster/ Pool
Лидеры стран-участниц саммита G7 принимают участие в посадке деревьев в городе Cима, Япония.
© REUTERS / Jim Watson/PoolЛидеры стран-участниц саммита G7 в Японии.Лидеры стран-участниц саммита G7 в Японии. 26 мая 2016 года
© REUTERS / Jim Watson/Pool
Лидеры стран-участниц саммита G7 в Японии.
© REUTERS / KyodoКанцлер Германии Ангела Меркель и ее муж во время прибытия в Международный аэропорт Чубу Центрэй, Япония.Канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж во время прибытия в Международный аэропорт Чубу Центрэй, Япония. 26 мая 2016
© REUTERS / Kyodo
Канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж во время прибытия в Международный аэропорт Чубу Центрэй, Япония.
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool"Семерка" подтвердила единство мнений о необходимости сохранения санкций против России и пригрозила возможностью их ужесточения. При этом была подчеркнута важность поддержания диалога с Москвой и ее конструктивных усилий для урегулирования кризиса на Украине.Лидеры стран-участниц саммита G7 в Японии. 26 мая 2016 года
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
"Семерка" подтвердила единство мнений о необходимости сохранения санкций против России и пригрозила возможностью их ужесточения. При этом была подчеркнута важность поддержания диалога с Москвой и ее конструктивных усилий для урегулирования кризиса на Украине.
© AP Photo / Shizuo KambayashiОтражение протестующих в зеркалах во время саммита G7 в городе Цу, Япония.Отражение протестующих в зеркалах во время саммита G7 в городе Цу, Япония. 26 мая 2016 года
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Отражение протестующих в зеркалах во время саммита G7 в городе Цу, Япония.
© AP Photo / Manan Vatsyayana, Pool Лидеры стран-участниц "большой семерки" во время очередной сессии саммита G7 в Японии.Лидеры стран-участниц большой семерки во время очередной сессии саммита G7 в Японии. 27 мая 2016 года
© AP Photo / Manan Vatsyayana, Pool
Лидеры стран-участниц "большой семерки" во время очередной сессии саммита G7 в Японии.
© AP Photo / Doug Mills, Pool Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой приветствуют президента США Барака Обаму на фуршете в честь саммита G7 в Cиме, Япония.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой приветствуют президента США Барака Обаму на фуршете в честь саммита G7 в Шиме, Япония. 26 мая 2016 года
© AP Photo / Doug Mills, Pool
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой приветствуют президента США Барака Обаму на фуршете в честь саммита G7 в Cиме, Япония.
© AFP 2017 / Stephane De Sakutin Президент Франции Франсуа Олланд во время прогулки с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном во время саммита G7 в Cиме, Япония.Президент Франции Франсуа Олланд во время прогулки с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном во время саммита G7 в Шиме, Япония. 27 мая 2016 года
© AFP 2017 / Stephane De Sakutin
Президент Франции Франсуа Олланд во время прогулки с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном во время саммита G7 в Cиме, Япония.
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