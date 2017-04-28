СМИ: МИД Ирана вызвал посла Пакистана в связи с нападением на пограничников

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Пакистана, чтобы выразить протест в связи с нападением на иранских пограничников на юго-востоке страны с пакистанской территории, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу МИД Ирана Бахрана Касеми.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять иранских военнослужащих погибли при нападении в провинции Систан и Белуджистан. Пограничники подверглись обстрелу с территории Пакистана в среду вечером неподалеку от небольшого города Мирджаве, расположенного у границы двух стран.

"Мы ожидаем, что правительство Пакистана примет серьезные меры по аресту и наказанию террористов… мы ожидаем, что Исламабад выполнит свои обещания и предотвратит повторение подобных атак", — цитирует агентство текст сообщения МИД Ирана.

Посол Пакистана Асиф Али Хан Дуррани (Asif Ali Khan Durrani) выразил сожаление в связи с произошедшим и заявил, что передаст пакистанскому правительству послание Ирана.