В ОБСЕ потребовали немедленно разминировать зону безопасности в Донбассе

ВЕНА, 28 апр — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан призывает немедленно разминировать зону безопасности в Донбассе во избежание повторов инцидентов, подобных подрыву машины наблюдателей с гибелью сотрудника миссии, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы организации.

Согласно сообщению, постоянный совет ОБСЕ в четверг принял заявление в поддержку СММ, выразив глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего члена патруля.

"Мины все еще находятся в зоне безопасности. Они должны быть удалены. Недопустима дальнейшая задержка в осуществлении этой меры по спасению жизни", — сказал Апакан по видеосвязи участникам совета.

Совет призвал к незамедлительному, тщательному и беспристрастному расследованию этого инцидента, которое со стороны организации запускается генсеком ОБСЕ.

В минувшее воскресенье патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.