Журналист раскритиковала заявления СМИ о поддержке Россией евроскептиков

БЕРЛИН, 28 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Утверждения немецких СМИ о финансовой поддержке из России партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD) бездоказательны, заявила на пресс-конференции автор книги "Angst für Deutschland: Die Wahrheit über die AfD" ("Страх за Германию: Правда о AfD"), журналист еженедельника Spiegel Мелани Аман.

"Я слышала очень разные истории о финансовой поддержке из России, но для меня это остается загадкой. До сих пор не существует никаких письменных доказательств. Я очень долго искала информацию по этой теме, но найти ничего нельзя. Нашим корреспондентам (Spiegel — ред.) в Москве тоже не удалось ничего обнаружить", — сказала Аман.

По ее словам, в Германии "ходит очень устойчивый слух, на который ссылаются даже журналисты" о том, что во время поездки в Крым депутату Европарламента, супругу и советнику председателя AfD Фрауке Петри Маркусу Претцелю передали "русские деньги".

"Лично я больше не верю в эту историю. Потому что Фрауке Петри и Претцель были недавно в Москве. И я знаю человека, который организовал эту поездку. И он мне рассказал, что, во-первых, русские не хотели встречаться с Претцелем, они сказали – это несерьезный тип, мы вообще его не хотим, если встречаться, то только с Петри. И, во-вторых, это была встреча-знакомство, во время которой русские были очень осторожны", — рассказала Аман.

"Если это действительно была первая-вторая встреча, то с какой стати они за полгода до нее должны были вручить Маркусу Претцелю чемодан денег? Это не складывается в цельную картину", — добавила автор книги о AfD.

Делегация партии во главе с Петри посетила Москву в феврале по приглашению правительства Москвы в рамках программы регионального сотрудничества с землями Германии. Во время визита состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, а также главой комитета Госдумы по энергетике, координатором депутатской группы по связям с парламентом ФРГ Павлом Завальным.

Местные выборы, прошедшие в земле Саар в марте, подтвердили рост популярности AfD, которая набрала 6,2% и впервые прошла в парламент земли.